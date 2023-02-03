Кафе «Аквариум» на Большой Покровской хотят переделать в культурно-выставочный центр. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

ННГУ планирует переделать бывшее кафе «Аквариум» на Большой Покровской в культурно-выставочный центр. По заказу университета архитектурная студия MISH подготовила концепцию реконструкции здания.

- В проекте была предложена стеклянная галерея, где расположится лекторий для студентов, - пишет «Коммерсант-Приволжье». - Сзади к галерее предложено пристроить светлое трехуровневое здание с использованием белых ламелей, чтобы оно гармонировало с соседним зданием ННГУ.

Также в здании могут появиться коворкинги, библиотека, научный музей, переговорные и офисные помещении. Однако окончательное решение о концепции использования здания пока не принято. В ходе прошедшего заседания Архитектурного совета мнения экспертов разошлись.