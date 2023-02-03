Экотропа появится в районе Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде в 2023 году

Экотропа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Экотропа появится в районе Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде уже в этом году. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 3 февраля.

С подобным вопросом к мэру обратился нижегородец, поинтересовавшись, где можно ознакомиться с проектом.

– Экотропы появятся в этом году. Проект можно будет увидеть, поручу, чтобы его опубликовали, – рассказал глава города.

Напомним, что на территории Бурнаковской низины обустроят дорожки и проложат пешеходные мостики, установят инфостенды о флоре и фауне, тематические арт-объекты. У озера должна появится смотровая площадка.

–Посмотреть здесь есть на что. В районе озера водятся малая выпь, кряква и соловей обыкновенный. Растут дуб черешчатый, ольха черная, тополь бальзамический и другое, – ранее сообщал чиновник. – Могу сказать, что место непростое, работы много: надо сделать безопасный спуск и переходы, убрать бытовые отходы, расчистить ручьи. Но глаза боятся – руки делают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!