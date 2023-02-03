Более 4 тысяч камер видеонаблюдения Нижегородской области объединены в комплекс «Безопасный город»

Система видеонаблюдения способствует раскрытию 80 процентов преступлений в регионе Фото: Иван ВИСЛОВ

Число камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» увеличилось к февралю 2023 года до 4 169. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

К комплексу на данный момент подключены камеры муниципальных учреждений, коммерческих объектов, «Умных остановок», транспортных и спортивных объектов, а также дворовых территорий.

– Эта система видеонаблюдения способствует раскрытию 80 процентов преступлений в Нижегородской области. Места установки камер сформированы, в частности, на основании предложений правоохранительных органов, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Как подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов, в 2023 году к системе «Безопасный город» будут подключены дополнительные камеры из 17 районов области.

КСТАТИ:

АПК «Безопасный город» – одна из действенных программ профилактики правонарушений и актов вандализма. Оператором выступает ГАУ Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики».