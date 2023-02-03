Опасное молоко выявили в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области выявили опасное для здоровья молоко. Превышение показателей по микробиологическим показателям выявили в пяти из шести полученных проб. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

- Информация о выявленных несоответствиях передана Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия необходимых мер, в том числе для недопущения этих партий молока на прилавки, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщают эксперты, этот показатель свидетельствует о санитарно-гигиенических условиях производства и условиях хранения продукции. Выявленные превышения чаще всего вызваны нарушениями гигиены на производстве: технологии доения, плохая промывка оборудования, нарушения хранения.