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НовостиОбщество3 февраля 2023 11:39

Опасное молоко выявили в Нижегородской области

Превышение по микробиологическим показателям выявили в пяти пробах из шести
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Опасное молоко выявили в Нижегородской области.

Опасное молоко выявили в Нижегородской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижегородской области выявили опасное для здоровья молоко. Превышение показателей по микробиологическим показателям выявили в пяти из шести полученных проб. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

- Информация о выявленных несоответствиях передана Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия необходимых мер, в том числе для недопущения этих партий молока на прилавки, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщают эксперты, этот показатель свидетельствует о санитарно-гигиенических условиях производства и условиях хранения продукции. Выявленные превышения чаще всего вызваны нарушениями гигиены на производстве: технологии доения, плохая промывка оборудования, нарушения хранения.