Два маршрута Нижний Новгород – Кстово подключат к навигационной системе в феврале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу два маршрута Нижний Новгород – Кстово планируется подключить к навигационной системе в феврале. Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- Сейчас идет подготовительная работа к подключению маршрута Т-30 Дзержинск к отображению в государственной системе «Эра Глонасс». Начало отображения маршрута планируется в начале следующей недели, - отметила Алена Чернышова. – Также в Центр развития транспортных систем обратились перевозчики с просьбой о подключении к навигационной системе маршрутов № 216 (Щербинки – Кстово) и № 300 (станция метро «Пролетарская» - Кстово»). Отображение этих маршрутов планируется начать в этом месяце.

По словам Алены Чернышовой, к системе в первую очередь подключаются маршруты, работающие внутри муниципальных образований Нижегородской агломерации. Однако по обращениям перевозчиков ведется и подключение межмуниципальных и пригородных маршрутов.