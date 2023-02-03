В ТОП лидеров Нижегородской области вошли 15 студентов Мининского университета

15 студентов и один сотрудник Мининского университета прошли отбор среди участников II сезона проекта “Лидеры Нижегородской области”. Всего в этом сезоне приняли участие более 7 тысяч участников. Молодежный проект организован правительством Нижегородской области, Корпоративным университетом Правительства Нижегородской области, НРО ВОД “Волонтеры Победы” и приложением “МЫ”.

Количество полуфиналистов из Мининского университета увеличилось в 4 раза по сравнению с первым сезоном проекта – об этом заявил ректор вуза Виктор Сдобняков.

- Поздравляю наших студентов с новыми возможностями! – сказал он. - Отмечу, что все полуфиналисты являются выпускниками проекта “Школы лидеров” Мининского университета, который стартовал в 2022 году. Уверен, что учиться нужно у лучших, так спикерами второго сезона станут представители администрации города, Законодательного собрания, специалисты федерального уровня.

Арина Горячева, студентка 4 курса факультета гуманитарных наук, сомневалась, участвовать ли в проекте, а в итоге вошла число лидеров Нижегородской области.

- Решение участвовать пришло ко мне на Всероссийском форуме в Москве, - поделилась Арина. - Студенты из других городов и спикеры вдохновили меня стать частью проекта “Лидеры Нижегородской области”. Несмотря на активную студенческую жизнь и учебу, я решила, что хочу и могу стать частью этого проекта. Сейчас я попала в красивое число 200, но число 100 кажется мне ещё лучше, поэтому жду плодотворной работы в ближайшее время.

В следующем этапе отбора студентов ждет обучение, которое будет проходить раз в неделю в очном формате. Участникам проекта расскажут про управление командой и инициативами, а также про эффективное продвижение бренда и карьерную траекторию. Предполагается, что часть учебных блоков будут выездными. После прохождения обучения определятся ТОП-100 Лидеров Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина