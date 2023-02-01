23 дома в районе улицы Белинского в Нижнем Новгороде могут войти в программу КРТ

В обсуждениях приняли участие около 150 нижегородцев. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

23 дома в районе улицы Белинского в Нижнем Новгороде могут войти в программу комплексного развития территорий, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в нижегородском Доме Архитектора прошло собрание, на котором обсуждался мастер-план КРТ в границах улиц Белинского, Ашхабадской, Генкиной и Тверской. Согласно информации, в плане предусмотрено расселение 23 домов, 4 из них признаны аварийными, а 19 имеют износ более 70%.

Стоит отметить, что в обсуждениях приняли участие около 150 нижегородцев. Очное голосование было организовано для каждого дома отдельно. При этом голосование действует еще в течение нескольких дней.

- В случае если какой-то из домов решит не участвовать в программе комплексного развития территории, мастер-план КРТ будет пересмотрен с учетом этого решения, - отметил замминистра градостроительства и развития агломераций региона Иван Каргин.