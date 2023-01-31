Первое в России электротакси запустили в Нижнем Новгороде

В общей сложности планируется закупить 280 таких машин. Фото: Мария СОРОКИНА

Реализация пилотного проекта по запуску электротакси стартовала в Нижнем Новгороде. 30 января на площади Минина и Пожарского нижегородцам представили первые 180 автомобилей, а всего их будет закуплено 280. В городе уже установлены 44 зарядных станции, каждая из которых способна обслуживать одновременно два автомобиля. Время зарядки составит приблизительно от 20 до 40 минут. Статус зарядки автомобиля можно посмотреть в специальном мобильном приложении. Это приложение можно скачать, отсканировав qr-код на электрозаправке.

Примечательно, что заправочные станции подходят не только для электротакси, но и вообще для любых электрокаров. Кроме того, на каждой такой станции имеются инструкции, помогающие зарядить автомобиль без посторонней помощи.

К слову, прокатиться на электрокаре можно, заказав машину через общеизвестное приложение по вызову такси. При включении опции «Комфорт плюс» случайным образом приедет экологичный автомобиль.

В числе первых новое такси протестировал глава региона Глеб Никитин.

- Как у пассажира, у меня сложилось прекрасное впечатление: тихо, очень плавный ход, приятно. Думаю, для пассажиров будет важнее доступность тарифа и количество машин в городе. Не менее важен и вклад в осознанное потребление. Мы делаем ставку на устойчивое развитие несмотря на все возможные перипетии на внешних рынках и продолжаем развивать электротранспорт, - заметил губернатор.

По его словам, в городе не только появляются электротакси, но развивается инфраструктура для электротранспорта, поэтому приобрести и использовать электромобиль для личного пользования становится все проще.