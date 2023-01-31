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НовостиОбщество31 января 2023 14:11

Нижегородские медработники начнут получать социальную выплату с февраля

Ее размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородские медработники начнут получать социальную выплату с февраля.

Нижегородские медработники начнут получать социальную выплату с февраля.

Фото: Андрей КАРА

Нижегородские медработники с февраля начнут получать специальную социальную выплату. Ее размер составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей, сообщает председатель регионального парламента Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Доплата полагается медицинским работникам первичного звена здравоохранения – сотрудникам поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Также выплату будут получать работники центральных районных, районных и участковых больниц и сотрудники скорой помощи.

Чтобы получить выплату, никаких документов или заявлений подавать не нужно. Социальный фонд будет автоматически начислять средства на основании данных, переданных работодателями-медицинскими организациями.