Нижегородские медработники начнут получать социальную выплату с февраля. Фото: Андрей КАРА

Нижегородские медработники с февраля начнут получать специальную социальную выплату. Ее размер составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей, сообщает председатель регионального парламента Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Доплата полагается медицинским работникам первичного звена здравоохранения – сотрудникам поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Также выплату будут получать работники центральных районных, районных и участковых больниц и сотрудники скорой помощи.

Чтобы получить выплату, никаких документов или заявлений подавать не нужно. Социальный фонд будет автоматически начислять средства на основании данных, переданных работодателями-медицинскими организациями.