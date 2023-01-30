Нижегородский прапорщик заплатит 50 тысяч штрафа за эксплуатацию солдат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Старший прапорщик Л.признан виновным в злоупотребление должностными полномочиями в Нижегородской области. Известно, что мужчина заставлял срочников охранять аттракцион и работать в кафе. За такой проступок ему придётся выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского гарнизонного военного суда.

Известно, что мужчина с апреля 2016 года проходит военную службу по контракту в войсковой части. В конце лета 2022 года старший прапорщик был назначен исполняющим обязанности командира ремонтного взвода войсковой части. В этой же ремонтной роте военную службу проходили ефрейтор К. и рядовой М., для которых старший прапорщик был начальником.

Л., используя свои должностные полномочия отдавал подчиненным приказы, не имеющие отношения к военной службе. Так, в период с 6 июля по 9 сентября 2022 года он освобождал рядового М. от прохождения военной службы и заставлял работать в качестве «оператора» аттракциона – надувного батута в общественных местах города. Также он заставлял его работать в качестве разнорабочего в кафе для извлечения прибыли в интересах своей семьи.

- Учредителем и владельцем указанных организаций является его супруга – гражданка Л-а, - уточнили в ведомстве.

В период с 6 июля по 19 августа 2022 года включительно, Л. незаконно приказывал ефрейтору К. охранять ночью аттракцион – надувной батут, расположенный в парке. Также ефрейтору приходилось быть водителем для жены старшего прапорщика.

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