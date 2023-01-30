Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 16:02

Нижегородская область лидирует среди регионов РФ по количеству созданных экопунктов

Среди лидеров также находятся Белгородская, Свердловская, Воронежская области
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородская область лидирует среди регионов страны по количеству созданных экопунктов. Здесь было открыто 53 точки. Об этом сообщает Российский экологический оператор.

Среди лидеров также находятся Белгородская область – 24 экопункта, Свердловская область – 20 экопунктов, Воронежская область – 11 экопунктов.

– Еще в 15 регионах открыто от 2 до 10 экопунктов, в 15 регионах функционирует по 1 экопункту. В таких пунктах можно выручить средства со сдачи вторсырья, – рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В пункт приёма вторсырья можно сдать бумагу, картон, металл и стекло, полиэтиленовые и стеклянные бутылки, пластик (канистры, флаконы от бытовой химии), стрейч и алюминиевые банки. Затем все отходы отправляют на переработку.

Напомним, что 21 мая 2022 года на Волжской набережной прошел настоящий экофестиваль с розыгрышами, фудкортами и музыкальными выступлениями. Однако самым главным мероприятием, безусловно, стала большая уборка – за день с волжских берегов были собраны десятки тонн мусора. Присоединилась к акции и редакция «КП-Нижний Новгород».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!