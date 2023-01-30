У правительства Нижегородской области появился новый сайт

Так выглядит новый сайт. Фото: скрин со страницы nobl.ru

У правительства Нижегородской области появился новый официальный сайт. Ресурс начал работу с 30 января и доступен на новом домене https://nobl.ru, сообщает пресс-служба областной администрации.

Сейчас сайт работает в тестовом режиме и находится в стадии наполнения, но уже сейчас на нем можно увидеть историческую летопись региона, узнать о его достижениях, следить за последними новостями в Нижегородской области.

Портал адаптирован для всех видов устройств, а также доступен людям с ограничениями здоровья.

Предыдущий сайт работал 20 лет – он был создан в 2002 году. За это время на нем было размещено больше 3,5 тысячи публикаций. Он больше не будет пополняться и обновляться.