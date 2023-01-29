Мероприятия по профориентации для подростков пройдут в Арзамасе 2 и 3 февраля

Сотрудники центра занятости помогут оценить личные качества подростков.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мероприятия по профориентации для несовершеннолетних пройдут в Арзамасе 2 и 3 февраля 2023 года. Их организуют консультанты арзамасского филиала центра занятости населения, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Так, в рамках урока «Кем стать?» нижегородцы ознакомятся с престижными профессиями и наиболее популярными направлениями профессионального обучения.
- Сотрудники центра занятости помогут оценить личные качества подростков и их мотивацию на работу, - отметили в пресс-службе.
Кроме того, консультанты смогут определить наиболее подходящую сферу деятельности и подарить мотивацию на личностное развитие. Мероприятия будут проходить с 9:00 до 10:00.