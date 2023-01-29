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НовостиОбщество29 января 2023 13:41

Мероприятия по профориентации для подростков пройдут в Арзамасе 2 и 3 февраля

Нижегородцы ознакомятся с престижными профессиями
Полина ШИБАЛКИНА
Сотрудники центра занятости помогут оценить личные качества подростков.

Сотрудники центра занятости помогут оценить личные качества подростков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мероприятия по профориентации для несовершеннолетних пройдут в Арзамасе 2 и 3 февраля 2023 года. Их организуют консультанты арзамасского филиала центра занятости населения, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в рамках урока «Кем стать?» нижегородцы ознакомятся с престижными профессиями и наиболее популярными направлениями профессионального обучения.

- Сотрудники центра занятости помогут оценить личные качества подростков и их мотивацию на работу, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, консультанты смогут определить наиболее подходящую сферу деятельности и подарить мотивацию на личностное развитие. Мероприятия будут проходить с 9:00 до 10:00.