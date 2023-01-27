Ресторан и кондитерскую в честь Шаляпина и Горького откроют в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ресторан и кондитерскую в честь Федора Шаляпина и Максима Горького откроют в Нижнем Новгороде. Заведения появятся в квартале церкви Трех святителей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новые объекты планируется создать в доме №3 по улице Славянской после того, как там завершится реставрация. Это станет напоминанием о том, что в начале 20 века здесь жил писатель Максим Горький, а к нему в гости часто заглядывал оперный певец Федор Шаляпин.

Агентство по сохранению и развитию исторической среды Нижегородской области (АСИРИС) проводит ревитализацию «Заповедных кварталов». Ревитализация буквально означает «возвращение к жизни». В последние годы эта территория претерпела ряд положительных изменений: участники фестиваля «Том Сойер Фест» привели в порядок несколько старинных особняков, здесь появились новые общественные пространства.

В этом году в «Заповедных кварталах» будут проведены работы по сохранению пяти объектов культурного наследия. Это дома №18,30,38,40 на улице Короленко и, собственно, дом№3 на улице Славянской. На Короленко, 18 планируется открыть общественно-культурный центр, где будет располагаться штаб волонтерского движения «Том Сойер Фест», музей и информационный центр для туристов.

Архитекторам и волонтерам предстоит вдохнуть в этот квартал жизнь, приспособить под современное использование, сделать это место более привлекательным для гостей из других регионов.