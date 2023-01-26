Почётный знак «За служение людям» учредили в Нижегородской области

Новую награду учредили в Нижегородской области. Теперь нижегородцам, которые внесли значительный вклад в развитие волонтёрской деятельности, будут вручать Почётный знак «За служение людям». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.
- Награды будут удостоены люди, оказывающие активную помощь детским домам, домам престарелых, приютам, хосписам и медицинским организациям, а также общественные деятели, пропагандирующие общечеловеческие ценности, - отметил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.
Право награждения остаётся за главой региона Глебом Никитиным.
Напомним, что ещё существует звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» – личное пожизненное звание. Оно присваивается пенсионерам – ветеранам войны и боевых действий, военной службы, труда, правоохранительных органов за личные заслуги, за вклад в развитие города и активное участие в ветеранском движении.
Ежегодно это звание присваивается 10 нижегородцам. Но в 2022 году отмечается 90 лет со дня основания Горьковского автомобильного завода и Автозаводского района города, поэтому количество званий было увеличено до 20.
Есть и звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода». Такие удостоверения и знаки отличия выдают за исключительный вклад в развитие города.
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