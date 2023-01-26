Два новых случая бешенства выявили в Нижегородской области

На территории Нижегородской области выявлено два новых случая бешенства животных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два новых случая бешенства зафиксировали в Нижегородской области, очаги расположены в Дальнеконстантиновском и Чкаловском районах. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Известно, что одним зараженным животным оказалась домашняя кошка, её обнаружили в деревне Кужадон Дальнеконстантиновского района. А в селе Сицкое городского округа города Чкаловск нашли бешеную лису.

- В целях предупреждения распространения заболевания установлен карантин, - пояснили специалисты.

Всего с начала 2023 года в регионе было выявлено пять случаев бешенства животных, заболевание обнаружили у двух собак, двух лис и одной кошки.

Напомним, что если вы заподозрили у своего питомца бешенство, постарайтесь изолировать его и свести контакты к минимуму, а также побыстрее показать ветеринару.

По всем вопросам профилактики особо опасных заболеваний можно позвонить на «горячую линию» Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по телефону (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00.

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