В топ-3 самых популярных направлений обучения в вузах вошло педагогическое образование

Среди самых популярных у абитуриентов региона направлений профессиональной подготовки вторую строчку рейтинга занимает специальность “образование и педагогические науки”. Такие данные опубликовали специалисты “Нижегородстата”. Рост популярности отмечают и в Мининском педагогическом университете.

По словам ректора вуза Виктора Сдобнякова, приемная кампания 2022 года наглядно показала интерес к получению педагогического образования именно в Нижнем Новгороде не только местных абитуриентов, но и выпускников школ из других федеральных округов.

- Сегодня Мининский университет - лидирующий педагогический вуз страны, к нам поступают ребята от Калининграда до Сахалина, в 2022 году на 30 % выросло количество иностранных студентов, в 2 раза увеличилось число абитуриентов-стобалльников, - рассказал ректор. - Вуз активно развивает и направления подготовки, и инфраструктуру. Только за прошлый год мы открыли 3 новых факультета: информационных технологий, лингвистический и физико-технологический. Мы создаем все условия для получения качественного и актуального педагогического образования.

Наряду с педагогическим образованием, абитуриентов интересуют такие специальности, как “экономика и управление”, “юриспруденция”, “клиническая медицина”. Также популярностью пользовались направления “машиностроение” и “информатика и вычислительная техника”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина