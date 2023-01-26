Более 192 кг наркотиков было изъято транспортной полицией в ПФО в 2022 году

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу подвело итоги работы за 2022 год. Так, в прошлом году было изъято более 192 килограмм наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Также сотрудниками Управления была пресечена деятельность трёх подпольных нарколабораторий.

– Раскрыто 450 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – уточняет ведомство.

Кроме того, было зафиксировано более 55 тысяч сообщений о противоправных деяниях, пресечена деятельность 66 участников организованных преступных групп.

– Уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, зарегистрированных преступлений против собственности, в том числе грабежей и краж. Значительно снизилось число зарегистрированных преступлений по фактам мошенничества, - уточняет ведомство.

Тем временем сотрудники водной полиции пресекли 3220 фактов браконьерства. В результате оперативно-розыскных и следственных действий сотрудниками УТ МВД России по ПФО раскрыто 149 преступлений прошлых лет, из них 29, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, в том числе три убийства.

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