293 медучреждения отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

293 медицинских учреждения планируют отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году. Их модернизация будет проводиться в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

По его словам, по большинству объектов уже заключены контракты с подрядчиками. В ближайшее время ремонтные работы могут начаться в 215 медучреждениях. Будет выполнена замена инженерных коммуникаций, дверей и окон, ремонт входных групп, кровли, фасада и помещений. После модернизации поликлиники и больницы станут более комфортными для пациентов, в том числе для маломобильных граждан.

Для сравнения, в 2022 году в регионе было капитально отремонтировано 150 учреждений здравоохранения. В том числе выполнен ремонт пяти структурных подразделений Шахунской ЦРБ и Борской ЦРБ.