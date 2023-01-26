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НовостиОбщество26 января 2023 8:51

293 медучреждения отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году

По большинству объектов контракты уже заключены
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
293 медучреждения отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году.

293 медучреждения отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

293 медицинских учреждения планируют отремонтировать в Нижегородской области в 2023 году. Их модернизация будет проводиться в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале.

По его словам, по большинству объектов уже заключены контракты с подрядчиками. В ближайшее время ремонтные работы могут начаться в 215 медучреждениях. Будет выполнена замена инженерных коммуникаций, дверей и окон, ремонт входных групп, кровли, фасада и помещений. После модернизации поликлиники и больницы станут более комфортными для пациентов, в том числе для маломобильных граждан.

Для сравнения, в 2022 году в регионе было капитально отремонтировано 150 учреждений здравоохранения. В том числе выполнен ремонт пяти структурных подразделений Шахунской ЦРБ и Борской ЦРБ.