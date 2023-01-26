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НовостиПолитика26 января 2023 5:58

Иноагентам запретили работать чиновниками в Нижнем Новгороде

Также это касается лиц с двойным гражданством
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Иноагентам запретили работать чиновниками в Нижнем Новгороде.

Иноагентам запретили работать чиновниками в Нижнем Новгороде.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Граждане, признанные иностранными агентами, не смогут работать в администрации и городской думе Нижнего Новгорода. Такие поправки в Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления приняли депутаты Гордумы на первом в этом году заседании 25 января.

Кроме того, не смогут быть чиновниками люди, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство другой страны, а также граждане, причастные к деятельности террористических и экстремистских организаций. Отныне им запрещается работать в мэрии, районных администрациях, контрольно-счетной палате и городской думе.

Новые поправки также предусматривают запрет на работу в администрации близким родственникам мэра, если должность находится в его подчинении.

А вот не служившим в армии без законных оснований мужчинам, наоборот, теперь разрешили быть муниципальными госслужащими. Только для этого должно пройти 10 лет после соответствующего заключения призывной комиссии.