Иноагентам запретили работать чиновниками в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Граждане, признанные иностранными агентами, не смогут работать в администрации и городской думе Нижнего Новгорода. Такие поправки в Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления приняли депутаты Гордумы на первом в этом году заседании 25 января.

Кроме того, не смогут быть чиновниками люди, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство другой страны, а также граждане, причастные к деятельности террористических и экстремистских организаций. Отныне им запрещается работать в мэрии, районных администрациях, контрольно-счетной палате и городской думе.

Новые поправки также предусматривают запрет на работу в администрации близким родственникам мэра, если должность находится в его подчинении.

А вот не служившим в армии без законных оснований мужчинам, наоборот, теперь разрешили быть муниципальными госслужащими. Только для этого должно пройти 10 лет после соответствующего заключения призывной комиссии.