Тестирование интеллектуальной транспортной системы стартовало в Нижнем Новгороде

Так, к началу 2023 года завершилась модернизация 28 светофоров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тестирование интеллектуальной транспортной системы началось в Нижнем Новгороде. Об этом информируют представители Центра развития транспортных систем и ГК «Урбантех».

Так, к началу 2023 года завершилась модернизация 28 светофоров на перекрестках улиц Горького, Белинского, Родионова, Советской, проспекта Гагарина и Похвалинского съезда. Здесь установлены 63 видеокамеры и 96 транспортных детекторов, которые собирают информацию о дорожной обстановке.

По словам директора департамента интеграционных проектов ГК «Урбантех» Игоря Канатченко, новая система будет решать задачи, которые связаны с функционированием транспортного комплекса Нижегородской агломерации.

- В их числе - повышение безопасности дорожного движения, увеличение мобильности автомобильного транспорта и населения, оперативное управление дорожным движением с организацией приоритетного проезда общественного транспорта, - сообщил Игорь Канатченко.

Следующим этапом после сбора информации станет автоматическая корректировка работы светофоров для уменьшения загруженности дорог. Согласно информации, предварительно тестовый период работы ИТС продлится около полугода.

- Интеллектуальная система управления транспортными потоками будет внедряться на магистральных улицах, которые играют важную роль в логистике, имеют много маршрутов общественного транспорта, часто связывают районы Нижнего Новгорода, - сообщил замдиректора Центра развития транспортных систем региона Александр Бачурин.

С помощью ИТС можно будет получить доступ к данным о ДТП, инцидентах на дорогах, а также возможность управлять процессом обслуживания дорог.