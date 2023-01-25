Иностранным агентам запретили поступать на муниципальную службу в Нижнем Новгороде

Теперь замещать вакантные должности не смогут иностранные агенты, а также лица со вторым иностранным гражданством или видом на жительство другого государства. Фото: сайт городской Думы Нижнего Новгорода.

Иностранным агентам запретили занимать должности на муниципальной службе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Сегодня, 25 января, состоялось первое заседание городской Думы Нижнего Новгорода в 2023 году. В ходе него депутаты внесли изменения в Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

Теперь замещать вакантные должности не смогут иностранные агенты, а также лица со вторым иностранным гражданством или видом на жительство другого государства, если это не предусмотрено договором РФ. Кроме этого, должности не смогут получить граждане, которые причастны к деятельности общественного или религиозного объединения, признанного экстремистским или террористическим.

- Также на замещение должностей не смогут претендовать близкие родственники главы города в том случае, если служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью главе, - отметили в пресс-службе.