Выставка искусств «АРТ МИР» пройдет на Нижегородской ярмарке с 4 по 12 февраля

Более 150 художников из России и стран ближнего зарубежья представят свои работы. Фото: Кирилл Мартынов

Шестая выставка искусств «АРТ МИР» будет проходить на Нижегородской ярмарке с 4 по 12 февраля 2023 года. Об этом сообщает АО «Нижегородская ярмарка».

Нижегородцы смогут насладиться произведениями живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии, антиквариата, а также новых видов искусств. Более 150 художников из России и стран ближнего зарубежья представят свои работы. В выставке примут участие художники из Индии, Грузии, Армении, Казахстана, а также Израиля.

- В этом году художники представят кураторские проекты на тему детства, нескольких экологических направлений, природопользования, многообразия возможностей восприятия искусства разными органами чувств, мультикультурализма, - отметила совладелец галереи «Луна» Мария Богданова.

Также в рамках выставки пройдет научно-практическая конференция с популярным лекторием и экскурсиями. Кроме того, нижегородцев ждет более 20 мастер-классов по экоарту, акварели, живописи, коллажу, керамике, народным промыслам и ремеслам.

Выставка будет работать с 4 по 11 февраля с 11:00 до 20:00, а также 12 февраля с 11:00 до 18:00 в павильонах №1 и №2 Нижегородской ярмарки.