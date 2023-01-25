Студенты Нижегородской области бьют рекорды по интернет-трафику

Молодые нижегородцы ежемесячно прокачивают почти по 40 Гб, что равно 60 прослушанным аудиокнигам. Для сравнения на поколение на 10-15 лет старше приходится около 20 Гб, а на пенсионеров — 6,5 Гб. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенную статистику по абонентам.

Клиентам оператора студенческого возраста суммарно необходимо в месяц более 870 ТБ — вес более тысячи фильмов в разрешении для городских кинотеатров. Большую часть используют юноши — их доля составляет 61%.

При этом выпускники в пять раз активнее в интернете, чем студенты первого и второго курсов. По количеству телефонных звонков ситуация похожая — здесь также впереди более старшие. Самые продолжительные разговоры ведут молодые люди из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова.

При такой погруженности в интернет-жизнь нижегородские студенты выбирают смартфоны, поддерживающие последние стандарты связи. Первые пять строчек рейтинга занимают разные модели Apple, однако самой последней среди них нет. Также востребованными моделями по итогам года стали Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi 9А.

Быстрый интернет – обязательное условие для учебы, поиска первой работы и общения с друзьями. Технические специалисты МегаФона, учитывая потребности студентов при развитии инфраструктуры, в прошлом году ускорили интернет в районе Нижегородского индустриального колледжа и филиала Высшей школы экономики и Мининского университета.

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Фото: МегаФон