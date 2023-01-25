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НовостиПроисшествия25 января 2023 14:51

Пожилые мужчина и женщина заживо сгорели в частном доме в Павлове

Площадь пожара составила 120 квадратных метров
Мария СОРОКИНА
Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Личный жилой дом горел в городе Павлово Нижегородской области днем 25 января. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре по адресу улица Профсоюзная, 15 поступило в 14:20.

- Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1-БИС. В результате происшествия погибли два человека - мужчина, 1957 года рождения и женщина, 1937 года рождения, - добавили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.