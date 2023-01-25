Пожилые мужчина и женщина заживо сгорели в частном доме в Павлове

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Фото: Олег УКЛАДОВ

Личный жилой дом горел в городе Павлово Нижегородской области днем 25 января. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре по адресу улица Профсоюзная, 15 поступило в 14:20.

- Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1-БИС. В результате происшествия погибли два человека - мужчина, 1957 года рождения и женщина, 1937 года рождения, - добавили в пресс-службе ведомства.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.