460 миллионов рублей направят на жилищные сертификаты для детей-сирот в Нижегородской области

По словам Евгения Люлина, их получат самые достойные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В бюджете Нижегородской области на 2023 заложено 460 миллионов рублей на жилищные сертификаты для детей-сирот. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Заксобрания региона Евгений Люлин.

Согласно информации, в декабре 2022 года депутаты приняли закон о жилищных сертификатах для детей-сирот. Правда, по словам Евгения Люлина, получат их самые достойные.

- Отсеем кандидатов с судимостями, должников по налоговым платежам, наркозависимых и неработающих, - подчеркнул председатель Заксобрания. - Считаю, жилье, в первую очередь, надо давать тем ребятам, кто трудится, создаёт семьи. Им - поможем!

Также Евгений Люлин заметил, что теперь сироты с сертификатами становятся лакомым кусочком для мошенников. Вопрос об их защите будет обсуждаться на первом в этом году заседании Законодательного Собрания. Оно пройдет 26 января 2023 года в 10:00.