В 2,7% школ и детсадов Нижнего Новгорода ввели карантин

Одна школа полностью приостановила учебный процесс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2,7% нижегородских школ и детских садов введен полный или частичный карантин связи с распространением заболеваемости ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- На 25 января 2023 года в 2,7% образовательных учреждений региона частично или полностью приостановлен учебный и воспитательный процесс, - говорится в сообщении ведомства. - В том числе в 1 школе полностью.

Такие ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости среди детского населения. Управление Роспотребнадзора призывает нижегородцев не отправлять детей с признаками гриппа или ОРВИ в школы и детские сады.