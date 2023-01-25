Дилерский центр за 150 миллионов рублей планируется построить в Арзамасе

Проект будет реализован при поддержке Корпорации развития Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дилерский центр и станцию сервисного обслуживания легковых автомобилей планируют построить в Арзамасе. В этот проект направят 150 миллионов рублей, информирует Корпорация развития Нижегородской области.

Согласно информации, Дилер ООО «ТСС-Арзамас» планирует построить центр, который будет специализироваться на продаже и сервисном обслуживании автомобилей Lada и грузовиков. Проект планируется реализовать в 2023 - 2024 годах.

- Объект планируется расположить на территории Арзамаса, недалеко от съезда с трассы М-12, что позволит обеспечить более комфортное обслуживание автотехники, - отметил руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко.

Так, к моменту открытия центра планируется создать 75 новых рабочих мест. Центр обслуживания будет оснащен современным оборудованием для полной компьютерной диагностики автомобиля. Кроме того, он будет проводить ремонт любой сложности. Например, капремонт двигателя или ремонт электронных систем управления.