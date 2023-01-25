АО «Транснефть-Верхняя Волга» в рамках программы энергосбережения сэкономило в 2022 году почти 40 миллионов рублей

АО «Транснефть-Верхняя Волга» сэкономило за счет энергосбережения 39,4 млн рублей в рамках реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2022 г.

Удельное потребление электроэнергии снизилось на 1,42%, что позволило обеспечить экономию 6,7 млн кВт*ч.

В числе технических мероприятий по снижению затрат на электроэнергию - оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, периодическая очистка внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений.

В течение года предприятие заменило пять магистральных электронасосных агрегатов в комплекте с электродвигателями в рамках программы технического перевооружения на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Степаньково», «Залесье» и «Балахониха». Новое насосное оборудование обладает повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

В рамках энергосберегающих мероприятий был выполнен ремонт участков тепловых сетей на промежуточной перекачивающей станции «Второво» и НПС «Горький». Кроме того, на линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево», НПС «Степаньково», «Килемары», «Прудки», а также базе производственного обслуживания Марийского районного нефтепроводного управления установлены автоматизированные тепловые пункты. Модернизация теплосетей, в том числе позволила существенно снизить теплопотери, затраты на потребление котельно-печного топлива, а также обеспечить бесперебойную работу производственных объектов в отопительный сезон.

Обновлено внутреннее освещение зданий, установлены датчики движения, а также фотореле, которые обеспечивают автоматическое включение и выключение осветительных приборов при изменении освещенности в помещениях, что значительно снижает расход электроэнергии.

Для уменьшения затрат при эксплуатации автомобильной техники предприятие оптимизирует маршруты перевозок, минимизирует случаи непроизводственных пробегов автотранспорта. По итогам реализации мероприятий по данному направлению в 2022 г. сэкономлено 30 тонн условного топлива.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» также ведет активную деятельность в области популяризации принципов бережного отношения к ресурсам среди населения. Регулярно проводятся конференции в общеобразовательных учреждениях, экскурсии учащихся на нефтеперекачивающие станции. Кроме того, организуются фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, проводятся тематические мероприятия в школах с демонстрацией фильмов о способах энергосбережения и повышения энергоэффективности.