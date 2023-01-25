Службу занятости населения модернизируют в Нижегородской области в 2023 году

И в 2023 году хотят провести модернизацию в 12 оставшихся филиалах и 38 отделениях. Автор фото: Максим Черствов

Службы занятости населения модернизируют в Нижегородской области до конца 2023 года. Это проходит в рамках национального проекта «Демография», сообщает замгубернатора региона Андрей Бетин.

Согласно информации, в 2022 году Нижегородская область вошла в первый этап пилотного проекта комплексной модернизации службы занятости. Так, в четырех филиалах уже прошли работы - в Нижнем Новгороде, Павлове, Сергаче и Дзержинске.

И в 2023 году хотят провести модернизацию в 12 оставшихся филиалах и 38 отделениях. На эти цели было направлено более 200 миллионов рублей из федерального бюджета, еще 23 миллиона выделят из бюджета региона. Деньги пойдут на ремонт зданий и помещений, оснащение рабочих мест, а также обучение сотрудников.

- Жители Нижегородской области смогут существенно сократить период поиска вакансий, у них появится больше возможностей для переобучения и расширения своих профессиональных компетенций, - сказал Андрей Бетин.

Теперь нижегородцам будут предоставлять все необходимые услуги, в том числе оформление резюме, подбор вакансий и даже выстраивание траектории профессионального развития.