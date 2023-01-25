Клубный дом «Резиденция» за 2,9 миллиарда рублей построят в Нижнем Новгороде

Сдать первую очередь в эксплуатацию планируется в начале 2025 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Клубный дом «Резиденция» на 324 квартиры построят на улице Белинского в Нижнем Новгороде. Строительство будет вести компания «Юника», сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ.

Согласно информации, Банк предоставил компании финансирование в размере 2,9 миллиарда рублей на строительные работы. Так, планируется возвести два дома бизнес-класса высотой от 7 до 13 этажей и общей площадью 41 тысяча квадратных метров.

- Мы уверены, что клубный дом «Резиденция» станет украшением Нижнего Новгорода. В этом проекте мы предусмотрели закрытый двор с зонами для отдыха и детских игр, где каждый житель сможет найти место для релакса и уединения, подземный паркинг, куда можно будет спуститься на лифте, — все это станет отличным дополнением для дома бизнес-класса, - отметил генеральный директор ГК «Юника» Александр Сазонов.

Кроме того, рядом с новостройками будет расположен одноуровневый подземный паркинг на 141 машиноместо. А первые этажи дома будут сданы под коммерческие помещения, там разместятся магазины, кафе и аптека. Сдать первую очередь в эксплуатацию планируется в начале 2025 года.