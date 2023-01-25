Репутация нестоличных вузов сильно выросла за последние годы. Фото: сайт ННГУ

ННГУ имени Лобачевского вошел в число лучших нестоличных университетов России. Об этом информирует пресс-служба нижегородского вуза.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков на совместном брифинге отметил успехи нижегородского университета по качеству приёма в вуз за 2022 год. Так, по словам Валерия Фалькова, репутация нестоличных вузов сильно выросла за последние годы. Даже увеличив количество бюджетных мест, выросло качество приёма и число «платных студентов».

- Примеры есть конкретные, наиболее яркие – это Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, - отметил глава Минобрнауки. - Рост бюджетного приёма на 22% по сравнению с 2020 годом, качество бюджетников – рост на 1,5 балла, платный набор – рост на 15% в год.

По словам ректора ННГУ имени Лобачевского Елены Загайновой, приемная кампания 2022 года была очень насыщенной. Около 70 тысяч заявлений о поступлении получил университет за весь период кампании. Кроме того, было открыто более 2,5 тысячи бюджетных мест по направлениям бакалавриата и специалитета.