В июне 2023 года планируется начать реставрацию домов №18 на улице Короленко и №3 на улице Славянской. Автор фото: Лиза Верук.

Комплексное благоустройство проведут в квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель АНО «АСИРИС» Илья Лагутин.

Развитие квартала обсудили на первом установочном совещании в «Усадьбе Гусевых» по улице Славянская 24 января 2023 года. По словам Ильи Лагутина, работы запланированы на участке от дома №49/6 по улице Студёной до перекрестка улиц Новой и Короленко.

- Важно, что, несмотря на сложность поставленной перед нами задачи, все участники процесса осознают важность запуска таких проектов на благо города и наших гостей, а это, как говорится, дорогого стоит, - отметил руководитель АНО «АСИРИС».

Так, в июне 2023 года планируется начать реставрацию домов №18 на улице Короленко и №3 на улице Славянской. Кроме этого, в планах выполнить перекладку существенных участков сетей Водоканалом и Теплоэнерго в рамках инвестиционных программ, а также перенести наземные коммуникации под землю. Кроме того, на территории квартала реализуют проект капитального ремонта дорог и концепцию благоустройства садов.