Баскетболисты «Пари НН» со счетом 81:72 одолели УНИКС в Кубке России

Следующая кубковая встреча пройдет в Казани 10 февраля. Фото: Мария СОРОКИНА

Баскетбольная команда «Пари Нижний Новгород» со счетом 81:72 обыграла казанский УНИКС в домашнем матче четвертьфинала Кубка России 24 января.

Уже в первой четверти хозяева паркета дали понять, что не намерены проигрывать эту встречу и сделали себе задел в шесть очков. Гости довольно быстро отыгрались и даже заставили нижегородцев понервничать, но трехочковый бросок Михаила Беленицкого перед завершением десятиминутки сделал счет равным.

Во второй четверти у нижегородской команды сменились лидеры по результативности. Так, десять очков за один только игровой отрезок набрал Дмитрий Хвостов, 7 - Джермейн Лав, 6 - Максим Салаш. У гостей эффектной трехой отличился бывший игрок «черно-белых» Георгий Жбанов. На большой перерыв команды ушли при счете 43:38.

Во второй половине встречи стало очевидным что «Пари НН» допускает гораздо больше нарушений, чем соперники. На грани удаления оказались сразу три игрока — Евгений Бабурин, Джермейн Лав и Максим Салаш. Несмотря на необходимость играть более аккуратно, нижегородская команда заработала себе фору в +10 и старалась ее сохранять. В итоге с пятью фолами паркет покинул капитан гостей Андрей Воронцевич.

За пару секунд до окончания встречи нижегородцы допустили очередное нарушение и игрок УНИКСа Дэрил Мэйкон забросил оба штрафных, сделав счет 81:72. Лукич взял тайм-аут для своей команды. В итоге было принято решение провести быстрый выход на трехочковый бросок, который Лаву не удался. Нижегородцы одержали победу с преимуществом в 9 очков.

Самым результативным у «Пари НН» стал Джермейн Лав, набравший 21 очко, 14 очков у Хвостова, по 12 у Салаша и Апича.

Впереди у команд ответная встреча в Казани 10 февраля. Победитель пары определяется по совокупности игр, поэтому нижегородцам было важно не просто выиграть, но и сделать себе определенный задел к следующей встрече.