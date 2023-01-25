Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем студента

Статус Молодежной столицы дает возможность проводить еще больше акций и мероприятий. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем российского студенчества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- С особым чувством мы отмечаем этот праздник в Нижегородской области. В 2023 году Нижний Новгород стал Молодежной столицей России, победив в голосовании. Нас поддержали десятки тысяч людей, верящих в силу и энергию Нижнего, - отметил глава региона. - Наша молодежь предлагает сильные идеи и проекты, получает поддержку на самом высоком уровне.

По словам губернатора Нижегородской области, статус Молодежной столицы дает возможность проводить еще больше акций и мероприятий, а также реализовывать новые проекты.

- В этот праздник желаю всем, чья жизнь связана с образовательной сферой, новых успехов и достижений. Никогда не теряйте веру в себя и всегда стремитесь к большему! - отметил Глеб Никитин.