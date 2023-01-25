Свыше 230 миллионов рублей планируют потратить на электросети IT-кампуса в Нижнем Новгороде

Согласно информации, заказчиком выступает ООО «Специнвестпроект». Фото: Мария СОРОКИНА

Свыше 230 миллионов рублей планируют направить на обустройство электросетей IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, заказчиком выступает ООО «Специнвестпроект». В настоящее время уже идет поиск подрядчиков. Стоит отметить, что всего было запущено три конкурса.

Так, самый дорогой лот оценивается в 183 миллиона рублей. Подрядчику необходимо разработать проектно-сметную документацию и построить трансформаторные подстанции для учебного корпуса, конференц-зала, гостиницы и ФОКа. Все работы необходимо выполнить до 20 июня 2024 года.

Второй лот предусматривает контракт на 22,9 миллиона рублей. Планируется построить электросетевой комплекс для электроснабжения IT-кампуса на проспекте Гагарина. Так, подрядчику необходимо разработать документацию, а также построить две трансформаторные подстанции, проложить четыре кабельные линии и организовать учет электроэнергии. Эти работы также планируется закончить в июне 2024 года.

И третий конкурс на 28 миллионов рублей предусматривает работы по усилению существующей электрической сети (10 кВ) для присоединения энергопринимающих устройств IT-кампуса. Все должно быть выполнено до 23 августа 2023 года.