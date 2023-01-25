Кино в подарок от «ТНС энерго НН»

«ТНС энерго НН» приготовил своим клиентам приятные подарки. Все клиенты, подключившие электронную квитанцию, получат доступ к предложениям партнерских онлайн-кинотеатров* со значительными скидками.

Для того чтобы получить доступ к энергобонусам, достаточно подключить электронную квитанцию. И уже следующий платежный документ будет содержать ссылку для активации бесплатного доступа.

Подключить онлайн-сервис очень просто, нужно всего лишь:

- перейти в раздел «Подключение электронной квитанции» на сайте компании, ввести номер своего лицевого счета и указать адрес электронной почты, на который будет приходить цифровой платежный документ;

- зарегистрироваться в личном кабинете или скачать мобильное приложение «ТНС энерго». Для подключения услуги достаточно будет зайти на свою персональную страницу в раздел «Электронная квитанция» и подключить доставку электронных счетов.

* – More.tv, Смотрешка, ИВИ. Продолжительность сроков бесплатной подписки может отличаться в зависимости от онлайн-кинотеатра.