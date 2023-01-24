ТРЦ «Гордеевский универмаг» в Нижнем Новгороде выставят на торги за 377 миллионов рублей. Фото: Сайт «Авито»

Торгово-развлекательный центр «Гордеевский универмаг» в Нижнем Новгороде выставят на торги за 377 миллионов рублей. Такая информация размещена на портале «Федресурс».

Речь идет о семиэтажном здании площадью более 7 тысяч квадратных метров. Оно располагается в Канавинском районе на улице Гордеевской, 2А. Стоит отметить, что торговый центр имеет многоэтажную парковку. Согласно информации, 1 ноября 2022 года его собственник ОАО «Канавинохлеб» был признан банкротом.

Кроме того, на торги выставлены помещения № 8 и 9 в доме № 2 на улице Гордеевская. Они являются памятниками архитектуры «Доходный дом» и входят в Перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Все объекты находятся в залоге у ПАО «Совкомбанк». Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены.