Офисное здание за 764,9 миллионов рублей продают в Нижнем Новгороде

Современное технологичное здание расположено в центре города на площади Сенной. Фото: сайт «Авито».

В Нижнем Новгороде выставили на продажу офисное здание стоимостью 764,9 миллионов рублей. Оно входит в состав жилого комплекса «Парус». Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Современное технологичное здание расположено в центре города на площади Сенной. Общая площадь составляет 6,4 тысячи квадратных метров.

Как отмечает продавец, среди преимуществ объекта можно выделить высокое качество строительства и функциональность помещений. Кроме этого, оно выделяется уникальной архитектурой. Стоит отметить, что здание находится на «Красной линии» с высоким пешеходным трафиком.

Напомним, строительство жилых комплексов «Парус» на площади Сенной началось в 2008 году. Но 3 июня 2017 года решением Арбитражного суда Нижегородской области предыдущий застройщик ООО «ВВСК» был признано банкротом. И в 2020 году объект передан новому застройщику. Так, в 2022 году готовность объекта превышала 85%.