Двое работников получили травмы при падении башенного крана в Выксе

Несчастный случай произошел около двух часов дня.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Несчастный случай произошел с двумя рабочими в Выксе 24 января. Как сообщает региональная инспекция по труду, в дневное время там проводились работы по демонтажу башенного крана.
- Около двух часов дня произошло падения башенного крана, в результате двое работников получили травмы, - сообщили в инспекции.
В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все подробности случившегося.
Ранее сообщалось, что в в Нижегородской области железнодорожник попал под мотовоз. От полученных травм мужчина скончался в реанимации.