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НовостиОбщество24 января 2023 14:39

Двое работников получили травмы при падении башенного крана в Выксе

В настоящее время выясняются подробности случившегося
Мария СОРОКИНА
Несчастный случай произошел около двух часов дня.

Несчастный случай произошел около двух часов дня.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Несчастный случай произошел с двумя рабочими в Выксе 24 января. Как сообщает региональная инспекция по труду, в дневное время там проводились работы по демонтажу башенного крана.

- Около двух часов дня произошло падения башенного крана, в результате двое работников получили травмы, - сообщили в инспекции.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в в Нижегородской области железнодорожник попал под мотовоз. От полученных травм мужчина скончался в реанимации.