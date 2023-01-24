Двое работников получили травмы при падении башенного крана в Выксе

Несчастный случай произошел около двух часов дня. Фото: Иван ВИСЛОВ

Несчастный случай произошел с двумя рабочими в Выксе 24 января. Как сообщает региональная инспекция по труду, в дневное время там проводились работы по демонтажу башенного крана.

- Около двух часов дня произошло падения башенного крана, в результате двое работников получили травмы, - сообщили в инспекции.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что в в Нижегородской области железнодорожник попал под мотовоз. От полученных травм мужчина скончался в реанимации.