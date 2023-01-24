Почти 20 тысяч нижегородцев стали донорами в 2022 году

Быть донором — это важно и почетно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти 20 тысяч жителей Нижнего Новгорода стали донорами в 2022 году. Об этом информирует департамент по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Так, 19 793 нижегородца смогли стать донорами в прошлом году. Как отметила директор городского департамента по социальной политике Галина Гуренко, лидерами по количеству доноров стали Нижегородский, Приокский и Сормовский районы.

- Быть донором — это важно и почетно. Человек, сдающий кровь, понимает, что он делает благое дело, возможно, спасает чью-то жизнь. Но, кроме этого, улучшает и свое здоровье. И очень важно, что доноров в нашем городе становится еще больше. И я надеюсь, что их количество будет и дальше расти, - отметила Галина Гуренко.