Евгений Люлин передал военнослужащим дзержинцам 20 баранов и овец

Военнослужащие дзержинцы в Белгородской области ведут подсобное хозяйство для собственных нужд, разводят баранов и уток. Фото:пресс-служба администрации города химиков.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин передал военнослужащим дзержинцам, которые находятся в воинской части Белгородской области, гуманитарный груз – 20 баранов и овечек. Об этом информирует пресс-служба администрации города химиков.

Стоит отметить, что военнослужащие дзержинцы в Белгородской области ведут подсобное хозяйство для собственных нужд, разводят баранов и уток.

- Как настоящие мужчины, они смогли в экстремальных условиях наладить быт, обеспечить себя необходимыми запасами. Уметь обустроиться на новом месте, сохранить холодную голову и лучшие человеческие качества даже в такой ситуации – это, наверное, не менее важно, чем храбрость в бою, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Так, овечки были доставлены с фермы семьи Люлиных в Лысковском районе. Животные прошли полную ветеринарную проверку, привиты и полностью здоровы. Кроме того, главный ветеринарный врач Дзержинска Сергей Дедов дал военнослужащим рекомендации по содержанию и разведению животных, а также по их правильному кормлению.

- Хочу отметить, что в воинской части уход за животными и условия содержания и сейчас отлично организованы, - подчеркнул Сергей Дедов