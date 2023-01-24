Более 55 тысяч самосвалов снега вывезли из Нижнего Новгорода с начала зимы. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Свыше 55 тысяч камазов снега вывезли с территории Нижнего Новгорода с начала зимы – это более 844 тысяч кубометров снежных масс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников, в Нижнем Новгороде коммунальщики при уборке дорог активно используют эвакуатор. Зачастую это необходимо, чтобы убрать припаркованные машины, которые длительное время мешают проезду снегоуборочной техники.

- Это ведет к сужению проезжих частей и мешает провести качественную уборку дорожного полотна, что приводит к пробкам и аварийным ситуациям. Поэтому районы активно привлекают эвакуатор к работе по расчистке и уборке снега, - рассказал Андрей Житников.

Конечно, эта процедура существенно усложняет дорогу снегоуборщикам, ведь на перемещение одного авто уходит порядка 15 минут. А сколько таких машин придется убрать за день!..

За перемещением снегоуборочной техники по городу можно в режиме онлайн наблюдать на платформе «Лобачевский». Здесь же можно оставлять свои замечания по уборке снега, а также по другим вопросам.