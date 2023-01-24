Военнослужащим дзержинцам переданы в дар животные для подсобного хозяйства

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин передал военнослужащим воинской части в Белгородской области гуманитарный груз – 20 баранов и овечек. Животных к новому месту жительства сопроводил руководитель Госветуправления города Дзержинска, главный ветеринарный врач Дзержинска и депутат городской Думы Сергей Дедов.

Ранее эту воинскую часть в Белгородской области посетил глава города Дзержинска Иван Носков, он же после визита и сообщил, что военнослужащие ведут подсобное хозяйство для собственных нужд – в части разводят баранов и уток.

«Благодарю председателя Законодательного Собрания региона и Сергея Дедова за оказанную нашим ребятам поддержку. Именно в этой воинской части сейчас несут службу дзержинцы, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Мы гордимся тем, что солдаты с честью исполняют свой воинский долг, получают заслуженные награды, ответственно и добросовестно выполняют приказы командования. Но, кроме того, как настоящие мужчины, они смогли в экстремальных условиях наладить быт, обеспечить себя необходимыми запасами. Уметь обустроиться на новом месте, сохранить холодную голову и лучшие человеческие качества даже в такой ситуации – это, наверное, не менее важно, чем храбрость в бою».

Среди новых «жителей» воинской части – много овечек, которые со дня на день принесут потомство. Овечки доставлены с фермы семьи Люлиных в Лысковском районе, для перевозки были оборудованы специальные клетки-секции, оформлены соответствующие ветеринарные документы.

«Животные прошли полную ветеринарную проверку, привиты и полностью здоровы, перевезены в Белгородскую область в максимально щадящих условиях, – подчеркнул главный ветеринарный врач Дзержинска Сергей Дедов. – Я дал военнослужащим рекомендации по содержанию и разведению животных, по правильному кормлению, особенно новорожденных ягнят. Но хочу отметить, что в воинской части уход за животными и условия содержания и сейчас отлично организованы».

Напомним, ранее военнослужащим из Дзержинска был передан автомобиль для выполнения боевых задач, накануне Нового года силами ассоциации «Дзержинскхимрегион» организован концерт группы «Черный квадрат», переданы посылки и письма из дома, а также гуманитарный груз. Кроме того, гуманитарная помощь была оказана мобилизованным дзержинцам, проходящим службу под Санкт-Петербургом и в других регионах России.

Напомним, гуманитарную помощь для мобилизованных солдат можно передать в один из четырех пунктов приема:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- Местная национально-культурная автономия татар г. Дзержинска, пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 136-53-60).