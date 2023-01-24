Отделение геронтологии открылось в Дзержинске

В рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Городской больнице № 2 открылось первое в Дзержинске геронтологическое отделение. Получить стационарную медицинскую помощь в нем смогут дзержинцы старше 65 лет с возраст-ассоциированными заболеваниями. Курировать отделение будет заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Александр Пигин, а вести прием – сертифицированный врач-гериатр Юлия Фоменко.

«На сегодняшний день мощности нового отделения рассчитаны на 30 коек. В масштабах Дзержинска этого достаточно для комфортной профилактики и лечения возраст-ассоциированных заболеваний у людей старшего поколения. Работать будем по двум профилям: профилактика, диагностика и лечение различных заболеваний суставов и хроническая ишемия головного мозга и ее последствия, в том числе болезнь Альцгеймера. Это одно из сложнейших направлений медицины, которое сейчас активно развивается и требует не только грамотного лечения, но и профилактики. О том, насколько необходимо открытие такого отделения в Дзержинске, судить не приходится: ближайший крупный гериатрический центр работает в Нижнем Новгороде, куда людям пожилого возраста добраться довольно проблематично», – рассказал главный врач Городской больницы № 2 города Дзержинска Андрей Дьяков.

Для комфортного пребывания пациентов в отделении геронтологии были закуплены специальные кровати, подъемники, кресла-коляски и различные тренажеры.

В настоящее время геронтологическое отделение работает на базе стационара Городской больницы № 2 и располагается по адресу: пер. Западный, 1, корпус 1 (2 этаж). Контактный телефон: 8 (8313) 35-30-07.