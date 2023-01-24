Экономика стала самым популярным направлением у нижегородских студентов в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экономика стала самым популярным направлением у нижегородских студентов в 2022-2023 году. Об этом сообщила заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова.

По ее словам, минувшей осенью на обучение по специальности «экономика и управление» в нижегородские вузы было зачислено 12, 1 тысячи человек. На втором месте по популярности оказалось образование и педагогические науки – желание стать педагогами изъявили 10,4 тысячи человек. Третьим востребованным направлением стала юриспруденция – ее выбрали 6,7 тысячи поступающих. Стоит отметить, что топ-3 самых популярных специальностей у абитуриентов остался таким же, каким был 5 лет назад.

Популярными направлениями также оказались клиническая медицина, информатика и вычислительная техника, машиностроение, строительство, транспорт, сельское хозяйство. 2,5 тысячи человек решили связать свою жизнь с литературоведением и языкознанием. А вот кораблестроение и водный транспорт, напротив, не вошли в число самых востребованных направлений.