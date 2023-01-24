Более 85 тысяч студентов обучаются вузах Нижегородской области. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

85,8 тысячи студентов обучались в вузах Нижегородской области на начало 2022/23 учебного года. Об этом информирует замруководителя Нижегородстата Лариса Богаткова в интервью ко Дню студента.

Согласно информации, по сравнению с 2021/22 учебным годом численность студентов высших учебных заведений увеличилась на 1,4%, а по сравнению с 2018 годом - на 1,3%.

Стоить отметить, что около 51% студентов на начало 2022/23 учебного года обучались платно. Самая значительная доля студентов проходила подготовку по программам бакалавриата — 65,7%. А вот по программам специалитета обучались - 22,3%. Кроме того, 12% студентов проходили обучение по программам магистратуры.

По словам Ларисы Богатковой, в 2022 году конкурс в вузы региона составил 872 человека на 100 мест.

- Заявлений о приеме подано в вузы на 21,6 % больше, чем годом ранее и почти в 2 раза больше, чем пять лет назад, - отметила замруководителя Нижегородстата.

Наибольшее число студентов обучалось по таким специальностям, как «экономика и управление», «образование и педагогические науки», «юриспруденция», «клиническая медицина» и «машиностроение».