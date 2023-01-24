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НовостиОбщество24 января 2023 8:29

Более 85 тысяч студентов обучаются вузах Нижегородской области

Больше половины учились платно
Полина ШИБАЛКИНА
Более 85 тысяч студентов обучаются вузах Нижегородской области.

Более 85 тысяч студентов обучаются вузах Нижегородской области.

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

85,8 тысячи студентов обучались в вузах Нижегородской области на начало 2022/23 учебного года. Об этом информирует замруководителя Нижегородстата Лариса Богаткова в интервью ко Дню студента.

Согласно информации, по сравнению с 2021/22 учебным годом численность студентов высших учебных заведений увеличилась на 1,4%, а по сравнению с 2018 годом - на 1,3%.

Стоить отметить, что около 51% студентов на начало 2022/23 учебного года обучались платно. Самая значительная доля студентов проходила подготовку по программам бакалавриата — 65,7%. А вот по программам специалитета обучались - 22,3%. Кроме того, 12% студентов проходили обучение по программам магистратуры.

По словам Ларисы Богатковой, в 2022 году конкурс в вузы региона составил 872 человека на 100 мест.

- Заявлений о приеме подано в вузы на 21,6 % больше, чем годом ранее и почти в 2 раза больше, чем пять лет назад, - отметила замруководителя Нижегородстата.

Наибольшее число студентов обучалось по таким специальностям, как «экономика и управление», «образование и педагогические науки», «юриспруденция», «клиническая медицина» и «машиностроение».