Глеб Никитин выразил соболезнования в связи со смертью Якова Гройсмана. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни главного редактора издательства «Деком» Якова Гройсмана. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Писатель и исследователь Яков Гройсман скончался 23 января 2023 года. Его не стало на 92-м году жизни. Прощальная церемония состоится на Бугровском кладбище 25 января.

Свои соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Трудно переоценить тот вклад, который Яков Иосифович внес в развитие нижегородского книгоиздания и сферы культуры в целом. Он был необыкновенно разносторонним и преданным своему делу человеком. Книги, в создании и издании которых он принимал участие, всегда были интересны читателям и будут, несомненно, полезны новым поколениям, - отметил Глеб Никитин.