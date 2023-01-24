Фестиваль “Территория студенчества” пройдет в Мининском университете

Фестиваль “Территория студенчества” пройдет 25 января в Российский День студента в Мининском университете. Педагогический университет с 10.00 до 20.00 объединит на празднике учащихся нижегородских вузов и старшеклассников из города и области.

- Мининский университет известен своим гостеприимством, мы всегда рады видеть в наших стенах школьников, - сказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - В Дне студента в этом году принимают участие гимназисты из Дзержинска, а также более 200 ребят из психолого-педагогических классов. Для всех гостей приготовлена насыщенная программа, в ходе которой они познакомятся с историей студенчества, проникнутся атмосферой обучения в вузе в разные эпохи.

Программа студенческого фестиваля “Территория студенчества” состоит из серии мероприятий. Участников ждут event-маршрут “История студенчества”, квиз по студенческим традициям, квест “Ночь в университете”, а также межвузовский костюмированный бал с участием студентов ПИМУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, а также хора лингвистического университета.

Кроме того, Мининский университет станет участником прямой трансляции открытия 3 сезона Всероссийского конкурса “Твой ход”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина