Нижний Новгород вошел в пятерку популярных у москвичей городов для покупки жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижний Новгород вошел в пятерку самых популярных городов России, где москвичи покупают жилье. Об этом информируют «РИА Новости. Недвижимость».

Так, в 2022 году жилье в Нижнем Новгороде приобрели 7,8% москвичей. Город уступил место только Санкт-Петербургу (20,7%), Краснодару, Сочи (в сумме 33,4%) и Екатеринбургу (10,1%).

По словам экспертов, москвичи покупают жилье в регионах страны из-за желания вернуться на историческую родину или покупки квартиры в инвестиционных целях. Кроме того, жители столицы приобретают квартиры для переезда в регионы с более благоприятным климатом, а также из-за командировок.

Примечательно, что жилье в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге часто приобреталось для полноценного переезда. Так, москвичи хотели переехать подальше от столицы, но в город-миллионник с развитой инфраструктурой.

- При выборе недвижимости в этих городах логика большинства покупателей из Москвы следующая: продать жилье в столице, на вырученные средства приобрести квартиру побольше (двухкомнатную вместо «однушки», трехкомнатную вместо «двушки»), - отметила вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.